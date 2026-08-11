Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Hazırlıkları Değerlendirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Hazırlıkları Değerlendirildi

Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Hazırlıkları Değerlendirildi
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Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış öncesi toplantıda hazırlıklar ve sağlık hizmetleri görüşüldü.

Yapımında sona yaklaşılan Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılış öncesinde yürütülen hazırlıklar değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, hizmet başkanları ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi yöneticileri katıldı.

Toplantıda, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılış süreci, sağlık tesislerinin taşınmasına yönelik planlamalar, hizmet sunumunun organizasyonu, tıbbi cihaz ve ekipmanların kurulumu ile vatandaşlara sunulacak sağlık hizmetlerine yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, açılış öncesi hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Her gün hastanemize yeni cihaz ve ekipmanların kurulumu gerçekleştiriliyor. Gelen cihazların kurulumlarını ve test süreçlerini yakından takip ediyoruz. Hastanemizin eksiksiz ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek kapasitede faaliyete geçmesi için tüm ekiplerimizle yoğun bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Berk, hastanenin hizmete girmesiyle kentin sağlık altyapısının önemli ölçüde güçleneceğini, Şanlıurfa ve çevre illerde yaşayan vatandaşlara modern ve kapsamlı sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Hazırlıkları Değerlendirildi - Son Dakika

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