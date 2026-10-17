Şanlıurfa Siverek'te 964 metre bakır tel çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Şanlıurfa Siverek'te 964 metre bakır tel çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir şantiyeden 964 metre bakır tel çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle belirlenen zanlının adliyeye sevk edildiği belirtildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 964 metre bakır tel çaldığı ddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "faili meçhul hırsızlık" olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince ilçedeki bir şantiyeden çalınan 964 metre bakır telin bulunması için çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, olayda kullanılan aracın Batman'da ikamet eden E.G. adına kayıtlı olduğu belirlendi, şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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