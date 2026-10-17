Şanlıurfa Siverek'te 964 metre bakır tel çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 964 metre bakır tel çaldığı ddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "faili meçhul hırsızlık" olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince ilçedeki bir şantiyeden çalınan 964 metre bakır telin bulunması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, olayda kullanılan aracın Batman'da ikamet eden E.G. adına kayıtlı olduğu belirlendi, şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.