Şanlıurfa Siverek'te operasyonda 1710 sentetik ecza ele geçirildi, 2 tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siverek-Diyarbakır kara yolunda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1710 sentetik ecza, bir miktar esrar ve 2 hap ele geçirildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Siverek- Diyarbakır kara yolunda durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Araçta 1710 sentetik ecza, bir miktar esrar ile 2 hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. ile F.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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