Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek-Viranşehir kara yolunun Sabancı Mahallesi yakınlarında otomobil şarampole devrildi; kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
A.T. (55) yönetimindeki 21 UC 630 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolunun Sabancı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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