Şanlıurfa Siverek'te refüje çarpan otomobil devrildi, kadın öldü, oğlu yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te refüje çarpan otomobil devrildi, kadın öldü, oğlu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak devrildi. Otomobildeki kadın hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı, yaralanan oğlu ise hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Baver K'nin (19) kullandığı 09 DJ 010 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun Başdeğirmen Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ile annesi Saadet K. (52) ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saadet K., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?