Şanlıurfa Siverek'te silahlı kavgada 6 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasındaki tartışma taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi silahla, 4 kişi taş ve sopa darbesiyle yaralanarak Siverek Devlet Hastanesine götürüldü; kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi de taş ve sopalarla yaralandı. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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