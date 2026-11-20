Şanlıurfa Suruç'ta iki otomobil çarpıştı, 4 yaralı Suruç ve Birecik'e kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Suruç-Birecik kara yolunda iki otomobil çarpıştı ve kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Suruç ile Birecik'teki hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
F.D. (22) idaresindeki 27 AOJ 980 plakalı otomobil, Suruç- Birecik kara yolunun Taşlıhöyük Mahallesi mevkisinde M.D. (28) yönetimindeki 07 CHF 690 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Suruç ve Birecik'teki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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