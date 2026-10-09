Şanlıurfa Suruç'ta jandarma yağma suçundan 5 yıl hapis cezası alan hükümlüyü yakaladı

Şanlıurfa Suruç'ta jandarma yağma suçundan 5 yıl hapis cezası alan hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma ekipleri, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 'silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü M.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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