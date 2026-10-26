Şanlıurfa Suruç'ta operasyonda 5,5 kilo esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa Suruç'ta operasyonda 5,5 kilo esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa Suruç\'ta operasyonda 5,5 kilo esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa Valiliğinin açıklamasına göre Suruç ilçesinde narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 paket halinde 5,5 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışma sürüyor.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 16 paket halinde 5,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
ŞanlıurfaOperasyonNarkotik3. SayfaGüncelSon Dakika

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