Şanlıurfa Suruç\'ta operasyonda 5,5 kilo esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Suruç'ta operasyonda 5,5 kilo esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Valiliğinin açıklamasına göre Suruç ilçesinde narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 paket halinde 5,5 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışma sürüyor.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 16 paket halinde 5,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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