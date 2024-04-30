Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek\'teki Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Şıldak, Siverek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim değerlendirme toplantısında, Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında okul idarecileri ve öğretmenlerle buluştu.

Öğretmenlere proje konusunda hakkında bilgi veren Şıldak, eğitim alanında istenilen seviyeye gelinmesi için BİGEP'i hayata geçirdiklerini kaydetti.

Aylık değerlendirme toplantısını Siverek'te yaptıklarını belirten Şıldak, gazetecilere açıklamasında şunları söyledi:

"Son bir aylık gelişmeleri ele aldık ve çözüm önerileri üzerinde durduk. Eğitim sektörü biliyorsunuz ilimizin birinci öncelik olarak değerlendirdiğimiz ve sürekli takip altında tuttuğumuz çok yönlü çalışmaların sürdürüldüğü devasa bir alan. Bu alandaki her gelişmeyi anlık olarak izliyoruz, gerek yatırımlar gerek BİGEP çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor ve mutluluk duyduğumuz şudur ki BİGEP ile ilgili sahiplenme eğitim camiamızın bu konudaki adaptasyonu, oryantasyonu ve odaklanması her geçen gün daha da artan bir tempoda ilerliyor." dedi.

Vali Şıldak, kentteki okul idarecileri ve öğretmenlerle toplantılarda bir araya geldiklerini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BİGEP'i neden uyguluyoruz, Şanlıurfa'da böyle bir eğitim üst çatı projesine neden ihtiyaç duyuyoruz, amacımız nedir, hedeflerimiz nedir, bu konuda zaten benimsenmiş olan projenin sahiplenme duygusunu daha da güçlendirmek için toplantımızı gerçekleştirdik. Çok verimli başarılı bir çalışmaydı. Bütün öğretmen camiamıza eğitimcilerimize milli eğitim müdürlüklerimize, kaymakamlıklarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ilimizde BİGEP ile birlikte yüksek dozda uyguladığımız proje çalışmasıyla hakikaten bir sinerji ve enerji oluştu motivasyon odaklı gelişme ve inovatif bir süreci takip ettiğimiz bu çalışma sayesinde eğitim ile ilgili her alanı her konu başlığını yakından izliyoruz ve anlık müdahaleler ile iyileştirmeler yapıyoruz. BİGEP ise başlı başına bir heyecan bir adrenalin salgıladı ve ilin tamamında bir eğitim rüzgarı oluşturdu. Ben bütün katılımcı öğretmenlerimize bu işe gönülden sahip çıkan eğitimcilerimize okul idarecilerimize ve bütün velilerimize destek sağlayan milletvekillerimiz belediyelerimiz olmak üzere bütün paydaşlarımıza kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Toplantıya Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu da katıldı.