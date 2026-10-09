Şanlıurfa Viranşehir'de düğün sonrası kavga çıktı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğün sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sert cisimle ağır yaralanan kişilerden biri Viranşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı, polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İki grup arasında Hürriyet Mahallesi'ndeki bir düğünde başlayan tartışma, araya giren kişilerin müdahalesiyle sona erdi.
Düğün sonrasında karşılaşan grubun tartışması kavgaya dönüştü.
Kavgada sert bir cisimle darbe alan kuzenler Mustafa Yasan (32) ve Mahmut Yasan (47) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Yasan kurtarılamadı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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