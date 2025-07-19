Şanlıurfalı Kıbrıs gazisi, görev verilse Ada'ya koşa koşa gitmeye hazır - Son Dakika
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Şanlıurfalı Kıbrıs gazisi, görev verilse Ada'ya koşa koşa gitmeye hazır

19.07.2025 12:07
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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 71 yaşındaki Şanlıurfalı gazi Hasan Aslan, kahramanlık günlerini unutamadığı Ada'ya yeniden görev verilse gitmeye hazır.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 71 yaşındaki Şanlıurfalı gazi Hasan Aslan, kahramanlık günlerini unutamadığı Ada'ya yeniden görev verilse gitmeye hazır.

Şanlıurfa'da ikamet eden Aslan, 1974 yılında Kıbrıs'ta vatani görevinin bitimine bir ay kala Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından barış ve huzuru tesis etmek amacıyla ilki 20 Temmuz 1974'te başlayan harekata katıldı.

Şanlıurfa Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanlığı görevini de 30 yıldır sürdüren Aslan, Kıbrıs'ta geçen kahramanlık günlerini AA muhabirine anlattı.

Evli ve 6 çocuk babası Aslan, harekat bitene kadar Ada'da kaldığını söyledi.

650 kişi 3 bin 500 kişiye karşı durdu

Kıbrıs'a barışı getiren birliklerin içerisinde görev yapmanın onurunu yaşadığını ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Kıbrıs gazileriyle gurur duyuyorum. O arkadaşlarımız, o günkü imkansızlıklara rağmen adeta her biri isimsiz kahramandı. 20 Temmuz sabahı harekat başladığında karada sadece 650 askerimiz vardı. Karşımızda ise tanklarla, toplarla, ağır silahlarla donatılmış 3 bin 500 kişilik bir Rum birliği vardı. Benim bulunduğum bölükte sadece 128 askerle bir alaya karşı direndik. Bizim uçaklara İncirlik'te bomba yükleniyordu fakat yakıt yoktu. Mersin Rafinerisi'nden yakıt ikmali yapılıp Kıbrıs'a hareket edilecekti. O günler çok zorluydu."

"Paraşütle mevzime inen askerle hemşehri çıktık"

Kıbrıs'taki günlerini unutamadığını anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"Her yıl 20 Temmuz'da o şanlı sabahı hatırlıyorum. Şafakla birlikte Türk uçakları üzerimizden geçerek keşif yaptı. Arkasından Rumlar üzerimize yağmur gibi kurşun yağdırdı. Silahsız, cephanesiz kaldık ama iman gücüyle direndik. Sabah denizden ve karadan bomba yağdırıldı, havadan da Beşparmak Dağları bombalandı. Saat 10.00'da hava indirme birlikleri mevzilerimize atladı. Bir arkadaş paraşütle benim mevzime indi. O anda tanıştık, adı Mehmet Güneş, memleketi de tesadüfen Şanlıurfa, hatta benim köyümün yan köyündendi. İkimiz de çok sevindik. Üzerimize mermiler yağıyordu ama biz birbirimize sarıldık. Türkiye'deki durumu sordum, 'Herkes kenetlendi, elindekini avucundakini askere vermeye çalışıyor.' dedi. O arkadaşı 15.00'te Ercan Havalimanı'na götürdüler, ne yazık ki orada şehit oldu."

Göreve hazır

Aslan, zaman zaman da kentteki okullara giderek Kıbrıs'taki kahramanlık anılarını gelecek kuşaklara anlattığını söyledi.

Kıbrıs için tekrar göreve hazır olduğunu belirten Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çağırırlarsa bu yaşta koşa koşa yine giderim. Ben Şanlıurfalıyım, Kıbrıs'ı Şanlıurfa'dan daha iyi biliyorum. Arkadaşlarımı Ada'ya götürdüğümde onlara rehberlik ediyorum. Bazen orada doğan askerler bile bana soruyor. İki saat boyunca notsuz şekilde adayı anlatıyorum. Hem eski hem yeni isimleriyle tüm mekanları biliyorum. Biz orada gerçek Kıbrıs halkının hak sahibi olduğunu dosta düşmana gösterdik. Altın harflerle tarih yazdık. Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Ne mutlu ki bizim de bu çorbada bir tutam tuzumuz oldu, bununla bir ömür gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfalı Kıbrıs gazisi, görev verilse Ada'ya koşa koşa gitmeye hazır - Son Dakika

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