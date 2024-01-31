Santa Maria Kilisesi Saldırganlarının Kaçarken Attıkları Kıyafetler Bulundu

SARIYER'deki Santa Maria Kilisesi'ne Pazar günü sabah ayini sırasında silahlı saldırı düzenleyen iki saldırganın kaçarken çöp konteynerine attıkları kıyafetleri bulundu.
Sarıyer'de Pazar günü sabah ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan iki saldırgan ve onlara yardım ettiği tespit edilen toplam 51 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırganların yakalanmasının ardından yapılan çalışmalarda, saldırıda kullanılan silahlara ait parçalar Belgrad Ormanı'nda bulunmuştu.
SALDIRI SIRASINDA GİYDİKLERİ KAMUFLAJ KIYAFETLERİ ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU
Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların saldırı sırasında giydiği kıyafetlerini Canfes Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerine atarak kaçtıkları tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri söz konusu sokakta yaptıkları araştırmada, çöp konteynerine atılmış kıyafetleri buldu. Bulunan kıyafetler incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
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