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Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi Saldırısında Kullanılan Silah Parçaları Bulundu - Son Dakika
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Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi Saldırısında Kullanılan Silah Parçaları Bulundu

Sarıyer'de dün gerçekleşen Santa Maria Kilisesi saldırısında kullanıldığı düşünülen silah parçaları bulundu. Saldırganlar tarafından Bahçeköy'de Belgrad Ormanı içinden geçen yolda atılan silah parçaları, olay yeri inceleme ekipleri tarafından bulundu. Bulunan parçalar emniyete götürülerek incelenmek üzere teslim edildi.

30.01.2024 - 10:10,
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SARIYER'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanıldığı düşünülen silaha ait parçalar bulundu.

Sarıyer'de dün Pazar ayini sırasında 2 kişi tarafından Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan saldırganlar yakalanırken olayda kullanılan silahlar bulunamamıştı. Saldırganların silahları parçalayarak Bahçeköy'de Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine çevrede arama çalışmaları başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri Bahçeköy Valide Sultan Caddesi, Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı. Yapılan arama çalışmalarında saldırıda kullanılan silahlara ait olduğu düşünülen silah parçaları bulundu. Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Sarıyer\'de Santa Maria Kilisesi Saldırısında Kullanılan Silah Parçaları Bulundu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi Saldırısında Kullanılan Silah Parçaları Bulundu - Son Dakika
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