Şantiye Şefine Elektrik Çarpması
Siverek'te şantiye şefi Mustafa Demirkan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akıma kapılan şantiye şefi hayatını kaybetti.
Beyali Mahallesi yakınlarındaki asfalt şantiyesinde çalışan Mustafa Demirkan (55), kontroller sırasında elektrik panosundaki kablolara temas etti.
Akıma kapılan ve ağır yaralanan Demirkan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şantiye Şefine Elektrik Çarpması - Son Dakika
Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası
Sizin düşünceleriniz neler ?