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Şantiye şeflerinin iş yükümlülükleri düzenlendi - Son Dakika
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Şantiye şeflerinin iş yükümlülükleri düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile şantiye şeflerinin iş yükümlülükleri belirlendi. Yeni yönetmelik ile bir şantiye şefi aynı anda belirli bir büyüklüğü aşmayan işleri üstlenebilecek. Ayrıca, 75 yaşını dolduran kişilerin şantiye şefliği yapması engellenecek ve görevden ayrılan şefin yerine yeni bir şef atanana kadar inşaat durdurulacak.

Şantiye şeflerinin iş yükümlülükleri düzenlendi
30.01.2024 - 13:21,
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca şantiye şeflerinin iş yükümlülüklerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre; şantiye organizasyonu ve teknik hizmetlerin geliştirilmesi için yeni önlemler alındı. Daha önce aynı anda toplam büyüklüğü 30 bin metrekareye kadar olan 5 ayrı iş üstlenebilen şantiye şeflerinin üstlenebileceği iş miktarları yeniden belirlendi.

Bir şantiye şefi, yapı inşaat alanı her biri 1500 metrekareyi geçmemek kaydıyla en fazla 4 iş, 4 bin 500 metrekareyi geçmemek kaydıyla en fazla 3 iş ve 7 bin 500 metrekareyi geçmemek kaydıyla en fazla 2 işi aynı anda üstlenilebilecek. 7 bin 500 metrekareyi geçen işlerde ve kamu yatırımlarında ise tek 1 iş alınabilecek. Aynı ada içerisindeki aynı müteahhit ve yapı sahibine ait işler ise tek iş olarak değerlendirilecek. Teknik öğretmenler ve teknikerler de özel inşaatlarda aynı anda 3 işi geçmemek üzere; yapı inşaat alanı 1500 metrekareye kadar yapıların şantiye şefliğini üstlenebilecek.

Öte yandan, 75 yaşını dolduran kişiler şantiye şefliği yapamayacak. Bir şantiye şefinin görevden ayrılması halinde ise yenisi görevlendirilinceye kadar inşaatın devam etmemesi sağlanacak.

Kaynak: DHA
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İklim Değişikliği, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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