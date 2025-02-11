Santorini Adası\'nda OHAL önlemleri artıyor: İşverenler iş sözleşmelerini askıya alabilecek

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Ege Denizi'nde son haftalarda artan sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Santorini Adası'nda faaliyet gösteren işletme sahiplerinin, çalışanlarının iş sözleşmelerini askıya alabileceği bildirildi.

Yunanistan Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, olağanüstü hal nedeniyle Ada'daki iş verenlere, çalışanlarla yaptıkları iş sözleşmelerini 1 Şubat-3 Mart tarihlerinde geçerli olacak şekilde askıya alma imkanı verildiği kaydedildi.

İŞTEN ÇIKARMALAR YASAKLANDI

Öte yandan açıklamada, sözleşmeleri askıya alınacak çalışanların mağduriyet yaşamaması için bu süreçte işten çıkarmaların da yasaklanacağı belirtildi.

Bu süre zarfında yapılacak işten çıkarmaların geçersiz sayılacağı ifade edilen açıklamada, askıya alma sürecinin sona ermesinin ardından iş sözleşmelerini askıya alan işverenlerin çalışanlarını aynı koşullarda yeniden istihdam etmek zorunda olacağı vurgulandı.

534 EURO DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Ayrıca, iş sözleşmeleri askıya alınan çalışanlara 30 gün için devlet tarafından 534 avro tutarında özel destek ödemesi yapılacağı belirtilen açıklamada, çalışanların sigorta primleri ve yılbaşı ile bayram ikramiyelerinin de devlet tarafından karşılanacağı kaydedildi.

OLAĞANÜSYÜ HAL 1 MART'A KADAR SÜRECEK

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, geçtiğimiz günlerde Ege'de son günlerdeki yoğun sismik hareketlilikten etkilenen Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal uygulanmasına karar verdi.