Santorini'de Otobüs Grevi Turizmi Vurdu - Son Dakika
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Santorini'de Otobüs Grevi Turizmi Vurdu

Santorini\'de Otobüs Grevi Turizmi Vurdu
22.06.2026 18:35
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Santorini'de otobüs grevi nedeniyle bazı kruvaziyerler yolcularını karaya çıkarmıyor.

Akdeniz'in en turistik adalarından Santorini'de belediye otobüsleri grev eylemine başladı. Karar sebebiyle bazı kruvaziyerler yolcularını adaya çıkarmama kararı aldı.Yunanistan'ın turistler tarafından en çok ziyaret edilen adalarından Santorini'de Pazartesi günü başlayan toplu taşıma grevi, trafikte büyük aksaklıklara neden oluyor. Yunan Seyahat Acenteleri ve Otobüs Şirketleri Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Her gün binlerce ziyaretçiyle başa çıkmamız bekleniyor ancak bunun için gerekli asgari altyapıya sahip değiliz" denildi.

Toplam nüfusu 15 bin 500 civarında olan Ege Denizi'ndeki Ada'da, 2024 verilerine göre yılda yaklaşık 3,4 milyon turist ağırlanıyor.

Yolcu gemilerinin limanlara belli bir yanaşma saati yok

Santorini'deki turizm sektörü çalışanları da, özellikle Liman İdaresi'nin Mart ayında çıkardığı bir düzenlemeyi protesto ediyor. Söz konusu düzenlemeye göre, kruvaziyer gemilerin yüzde 70'i, Santorini adalar grubunun başkenti Thira'nın altındaki eski liman Ormos Thira'ya yanaşmak zorunda.

Gemilerden inen yolcuların çoğu buradan otobüslerle adanın iç kısımlarına taşınıyor. Geri kalan yüzde 30'luk kısım ise karaya çıkmak için Athinios Feribot Limanı'nı kullanıyor.

Sendika, dev kruvaziyerlerin limanlara yanaşma saatlerini belirleyen bir zaman planlaması olmamasından şikayet ederek bu durumun turistlerin ulaşımının dengeli bir biçimde yapılmasını engellediğini dile getiriyor.

Ayrıca Thira'da otopark ve genel bir trafik planlamasının eksik olduğunu da belirten Sendika sözcülüğü, "Bu sorunlar günlük trafikte sıkışıklıklara ve ziyaretçilerin karşılanmasında problemlere yol açıyor; ayrıca adanın imajına da zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Santorini Belediyesi ise sendikanın "tatil sezonunun ortasında" greve gitme kararının "anlaşılmaz" olduğunu ve bu durumun "esnaf, ziyaretçiler, çalışanlar ve Ada sakinleri için sorun yarattığını" ifade etti.

Kruvaziyerler yolcularını karaya çıkarmıyor

Alınan grev kararına bazı kruvaziyer işletmeleri anında tepki verdi. 2 bin 126 yolcu taşıyan "Sinfonia" ve 2 bin 504 yolculu "Norwegian Pearl", Pazartesi günü Santorini'de karaya çıkış programını iptal etti. 3 bin 200 yolculu "Celebrity Ascent" ise Pazartesi için planladığı Santorini Limanı'na demir atmayı Salı gününe erteledi.

Santorini Adası, beyaz evleri, volkanik patlamayla oluşmuş bol tepeli ve yamaçlı manzarası, turkuaz mavi deniz üzerinde gün batımlarıyla ünlü bir yer. Ancak aşırı sayıdaki ziyaretçiler trafik sıkışıklığına, yoğun sezonda su sıkıntısına ve üstesinden gelinemeyen çöp yığınlarına neden oluyor.

Bu nedenle kruvaziyerlerden karaya çıkan yolcu sayısı, daha önce günde 8 bin ile sınırlandırılmıştı. Ayrıca Yunan hükümeti geçen yıl Santorini için yolcu başına 20 euro karaya çıkış vergisi getirdi.

AFP/ ET,BK

Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Santorini'de Otobüs Grevi Turizmi Vurdu - Son Dakika

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