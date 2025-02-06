Sanya 8 Günde 2,56 Milyon Turist Ağırladı

SANYA, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentindeki Dadonghai bölgesini ziyaret eden turistler, 6 Şubat 2025.
Sanya kenti 8 günlük Bahar Bayramı tatili boyunca 2,56 milyondan fazla turist ağırlayarak 6,7 milyar yuan (yaklaşık 920 milyon ABD doları) turizm geliri elde etti. (Fotoğraf: Zhao Yingquan/Xinhua)
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