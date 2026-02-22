Sanya'da Bahar Bayramı'nda Yat Turizmi Patladı

SANYA, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Sanya kentinde, Bahar Bayramı tatilinin ilk 6 gününde 7.000'den fazla yat gezintisi gerçekleştirildi.
Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda özel gümrük operasyonlarının başlatılmasının ardından, ada eyaleti ilk Bahar Bayramı tatilinde yat turizminin gözde merkezi haline geldi.
