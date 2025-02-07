Sao Paulo\'da Küçük Uçak Düşmesi: 2 Ölü

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SAO Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Campo de Marte Havaalanı'ndan havalanan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra kent merkezine yakın bir caddeye düştü.

7 kişi taşıma kapasiteli uçağın caddedeki başka araçlara da çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazanın ardından çıkan yangına 5 araçla müdahale etti.

İtfaiye yetkilileri, uçakta kaç kişi bulunduğunun henüz netleşmediğini, kazadan herhangi birinin kurtulma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.