Şaolin Tapınağı'nın Baş Keşişine Soruşturma

Çin'in Hınan eyaletinde uzak doğu dövüş sanatı "Kung-fu'nun beşiği" olarak kabul edilen Şaolin Tapınağının baş keşişi Şı Yongşin hakkında, "zimmete para geçirme", "kadınlarla uygunsuz ilişkiler" gibi gerekçelerle soruşturma başlatıldı.

BBC'nin haberine göre, Hınan'daki Şaolin Tapınağından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, birçok kurumun, tapınağın baş keşişi Şı hakkında "zimmete para geçirme", "kadınlarla uygunsuz ilişkiler" gibi gerekçelerle soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Çin Budist Birliğinden yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Şı'nın "atanma belgesinin" iptal edildiği belirtildi. Bu belgenin, bir kişinin "manastır topluluğuna" kabulünü temsil ettiği belirtiliyor.

Şaolin Tapınağının 1999'dan bu yana baş keşişi olan Şı hakkında, 2015'te de "kadınlarla uygunsuz ilişkileri ve tapınak fonlarını zimmetine geçirmek" gibi iddialarla soruşturma başlatıldığı ancak suçlamaların düşürüldüğü kaydediliyor.

Şaolin Tapınağı

Çin'in doğusunda bulunan Hınan eyaletindeki Dıngfıng şehrinde bulunan Şaolin Tapınağı, uzak doğu dövüş sanatı Kung-fu'nun beşiği olarak kabul ediliyor.

Şaolin Tapınağı, Çin'de dijital ortamı kullanan ilk tapınak olarak biliniyor. Şaolin yönetimi, ilk kez 2001 yılında Kung-fu sırlarını kendi internet sitelerinde yayımlamaya başlamıştı.

Tapınak yönetiminin, Kung-fu temalı video oyunları ile gençlerin ilgisini çekmeyi hedeflediği belirtilmişti.