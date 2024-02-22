Sapanca'da arazi aracı dereye devrildi, 3 yabancı uyruklu yaralı - Son Dakika
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Sapanca'da arazi aracı dereye devrildi, 3 yabancı uyruklu yaralı

Sapanca\'da arazi aracı dereye devrildi, 3 yabancı uyruklu yaralı

Sapanca'nın Sapanca ilçesinde Ayoub Bestanı'nın idaresindeki arazi taşıtı UTV, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Yanık Deresi'ne devrildi. Kazada, araç sürücüsü Bestanı ile yanındaki Abdesselem Boutrıf ve Hassam Sıdalı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumları ağır olduğu için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

22.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arazi aracı UTV'nin dereye devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

Ayoub Bestanı (30) idaresindeki arazi taşıtı UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Yanık Mahallesi Garaj Yolu Sokak'ta Yanık Deresi'ne devrildi.

Kazada, araç sürücüsü Bestanı ile yanındaki Abdesselem Boutrıf (27) ve Hassam Sıdalı (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumları ağır olduğu öğrenilen yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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