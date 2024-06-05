Sapanca'da başörtülü kadınlara hakaret eden kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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Sapanca'da başörtülü kadınlara hakaret eden kadın gözaltına alındı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği video infiale yol açtı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı. Başörtülü kadınlara hakaret eden kadın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

05.06.2024 23:31
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kadın, gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli N.Ş. (63) hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan N.Ş, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sapanca\'da başörtülü kadınlara hakaret eden kadın gözaltına alındı
Kaynak: AA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya, Sapanca, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca'da başörtülü kadınlara hakaret eden kadın gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Bilişim Hurda: saygı gösterme becerisi insanlara ait bir özelliktir. Her canlıdan beklenemez. 14 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Bunların çalıştığını ürettiğini, sosyalleştiğini, hatta biriyle yan yana durduklarını gördünüz mü. Neye fayda bilmem. Her şey günah. Her şey namahrem. 5 12 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Gerçekliği ortada olan bişeyi yazmama rağmen niye bana eksi oy veriyorsunuz. Sebebini ben söyleyim. Harbi yorumcu olduğum için beni kıskanıyorsunuz. 2 0

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