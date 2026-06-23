Sapanca'da Bıçakla Cinayet Davası Başladı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 26 Ocak'ta bıçakla 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar E.Y. ve K.Y.Y, maktul Yasin Emre Solmaz'ın annesi Emine ile babası Önder Solmaz, olayda yaralanan müşteki M.K. ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan tutuklu sanık E.Y, konuşma esnasında Yasin Emre Solmaz'ın kendisine dik dik baktığını görünce sebebini sorduğunu söyledi.

E.Y, Solmaz'ın önce dudağına sonradan çıkan arbede de sol gözüne yumruk attığını öne sürerek, "Kavgayı yanımızdakiler ayırınca sinirlendiğim için aracımın camına yumruk attım, yanımdaki arkadaşımla olay yerinden ayrıldım." ifadesini kullandı.

Eli kanadığı için hastaneye doğru giderken K.YY'nin aracın yönünü çevirdiğini ve ikinci tartışmanın yaşandığı yere gittiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Orada Yasin Emre Solmaz ve M.K. vardı. Araçtan inip kavga etmeye gelmediğimizi belirttik. Solmaz'a 'Ben sana ne yaptım.' diye sordum. O ise 'Bana vurana ben de vururum.' dedi. Biz konuşurken M.K. bir anda hareketlendi. Solmaz'ın koştuğunu gördüm. Ben de peşinden koştum. Ne olduğunu anlayamadım. Kimsede bıçak, yaralanma ya da kan görmedim. Olayın ardından arabaya bindiğimizde ne olduğunu öğrendim. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum."

Sanık K.YY. de E.Y'nin elindeki kanı görünce hastaneye gitmek için yola çıktıklarını, arabayı kendisinin sürdüğünü anlatarak, "Yolda E.Y'nin kanaması durunca hastaneye gitmeye gerek olmadığına karar verdik. Yolda maktulün tanıdığını ve M.K'yi aradım, 'Gelin konuşalım, Sapanca küçük yer.' diyerek yüz yüze gelme ihtimalimiz olduğundan tartışmayı çözmek istedim." diye konuştu.

Sapanca'daki elektrik kesintileri yüzünden yanında bıçak taşıdığını savunan K.Y.Y, şu ifadeleri kullandı:

"Bıçağın olayla ilişkisi yoktur. Taşıdığımı kimse bilmiyordu. Olay yerine vardığımızda 'Biz buraya konuşmaya geldik, tartışmaya gelmedik.' dedik. Buna rağmen Yasin Emre Solmaz agresifti. 'Bana vurana bende vururum, konuşacak bir şey yok.' dedi. Kısa bir süre konuştuktan sonra Solmaz, elini beline atarak üzerime doğru koştu. Üzerinde silah olduğunu düşünerek yanımdaki bıçağı 'yaklaşma' diyerek salladım, doğrudan maktulü hedef almadım. Yaralandığını anlamadım. Daha sonra Yasin Emre Solmaz ve M.K. koşmaya başladı. Arabama binip olay yerinden uzaklaşırken karşı tarafa tehdit içerikli cümle sarf etmedim. M.K'nin yaralandığını görmedim, bana müdahale ettiğini hatırlamıyorum. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Olay esnasında maktulün alkollü ve sinirli olduğu anlaşılıyordu. Bıçağımı dereye attım."

"Bıçağı Yasin Emre'nin karnına doğru vurdu"

Söz alan müşteki M.K. de sanık E.Y'nin arkadaşlarıyla bulundukları yere geldiğini belirterek, "E.Y. maktule 'Ne bakıyorsun.' dedi. Solmaz da 'Sen ne bakıyorsun.' diyerek E.Y'ye yumruk attı. Enes sinirlenip kendi arabasına yönelip camına yumruk attı. Olay büyümesin diye bölgeden ayrıldık." dedi.

K.Y.Y'nin arabasıyla yolda karşılaştıklarını belirten M.K, "Takip edilmemek için farklı yollardan gittim. Yasin Emre Solmaz, 'Gelip özür dilesinler, bu iş kapansın.' dedi. Ben de 'Bugün olmaz, yarın konuşuruz. Bugün kavga çıkar.' dedim. Bir parkta durduk. 15 dakika içinde yanımıza sanıklarla birkaç kişi daha geldi. Hepsi araçtan indi. Niyetlerini anlamadım. Kavga çıkmasın diye Y.E. ile Solmaz'ın arasına girdim. Karşı taraf 'Sen çekil, sen de araya gitme.' gibi sözler söyledi." iddiasında bulundu.

M.K, normal başlayan konuşmada seslerin yükseldiğini, K.Y.Y'nin bir anda fırladığını ve bıçağı Yasin Emre'nin karnına doğru vurduğunu öne sürerek, "Koşmaya başladık. Solmaz sonrasında yere yığıldı. Solmaz ile ilgilenirken K.Y.Y, araçla yanımızda durup 'Yanlış kişiye bulaştınız.' dedi. Yasin Emre'nin alkol aldığını görmedim. Olay nedeniyle şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Söz alan müşteki avukatları, soruşturma aşamasında 3 şüpheli hakkında verilen takipsizlik kararına itiraz edildiğini anımsatarak, ilgili kişilerin tanık olarak dinlenilemeyeceğini savundu.

Söz alan E.Y'nin müdafisi müvekkilinin tahliyesini talep etti, K.Y.Y'nin avukatı ise takdirin mahkemede olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Süreç

Sapanca Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta 26 Ocak'ta Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) arkadaşı E.Y. (20) arasında kavga çıkmış, kavgada bıçakla yaralanan Solmaz, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

M.K'nin (23) de yaralandığı olaya ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan K.Y.Y. ve E.Y, tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, K.Y.Y. ve E.Y. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, ayrıca K.Y.Y. için "basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.