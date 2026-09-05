Sapanca'da havuzlu villalarda aileler çocuklarına dikkat etmeli - Son Dakika
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Sapanca'da havuzlu villalarda aileler çocuklarına dikkat etmeli

Sapanca\'da havuzlu villalarda aileler çocuklarına dikkat etmeli
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Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Volkan Yavaş, havuzlu villa ve bungalovlarda çocukların boğulma riskine karşı aileleri uyardı. Yavaş, tesislerdeki önlemlerin alındığını ancak ailelerin içerideki sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

SAKARYA'daki Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Volkan Yavaş, havuzlarda yaşanan boğulma olaylarına ilişkin ailelere uyarılarda bulunarak, "Gelen aileler izole bir tatil seçtiklerinden biz bahçede ve evde ne olduğunu bilmiyoruz, görmüyoruz. Biz içeriye müdahale edemediğimiz için ailelere sorumluluk düşmektedir. Ailelerin bu konuda dikkat etmesini vurgulamak isterim" dedi.

Sakarya'da yerli ve yabancı tatilcilerin akın ettiği Sapanca ilçesinde yüzlerce havuzlu villa ve bungalov ev hizmet veriyor. Villaların ve bungalovların bahçelerinde bulunan ve ailelere özel 24 saat açık havuzlarda tatilcilerin ilgisini çekiyor. Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Volkan Yavaş, villa ve bungalov evlerde bulunan havuzlarda çocukların boğulma tehlikesi yaşamasıyla ilgili ailelere uyarılarda bulundu. Yavaş, ailelere yazılı ve sözlü olarak bilgilendirmelerin yapıldığını vurgulayarak, "Havuzları yaparken 1 metre 50 santimi geçmeme şartı vardır. Havuzlar maksimum bu yüksekliktedir. Bu aldığımız bir önlemdir. Havuzların etrafına uyarı levhaları asılmaktadır. Konaklayacak aileler çocukları ile birlikte geldiklerinde hem sözlü hem yazılı bilgilendirme yapılmaktadır. Gelen aileler izole bir tatil seçtiklerinden biz bahçede ve evde ne olduğunu bilmiyoruz görmüyoruz. Çünkü ailelerin tercihi bu yöndedir. Ortak alan olmadığı için aileler tamamen kendilerine ait alanda yaşamaktadır. 24 saat havuzla birlikte yaşamaktadırlar. Otellerde olduğu gibi saat 18.00'den sonra havuza girilmeme gibi bir yasakta yok. Bu da aile içeri girdikten sonra sorumluluğun kendilerinde olduğu anlamına gelmektedir çünkü aile de bunu istemektedir. Biz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Biz içeriye müdahale edemediğimiz için ailelere sorumluluk düşmektedir. Ailelerin bu konuda dikkat etmesini vurgulamak isterim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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