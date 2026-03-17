Sapanca\'da Horoz Dövüşüne Baskın

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dövüştürdükleri horozlar üzerinden bahis oynayan 16 kişiye 185 bin 664 lira para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, ilçede horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüşü organizasyonu yapıldığı tespit edilen bir çadırda 33 Hint horozu ele geçirdi.

Horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, 16 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında 185 bin 664 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, 1 kişi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.