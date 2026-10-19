Sapanca'da selde hasar gören Yanık Köprüsü'ne alternatif yol küçük araçlara açıldı - Son Dakika
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Sapanca'da selde hasar gören Yanık Köprüsü'ne alternatif yol küçük araçlara açıldı

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Sapanca\'da selde hasar gören Yanık Köprüsü\'ne alternatif yol küçük araçlara açıldı
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Sapanca'da yoğun yağışın yol açtığı selde hasar gören Yanık Köprüsü için oluşturulan alternatif güzergah küçük tonajlı araçların kullanımına açıldı. Ağır tonajlı araçlar başka güzergahlara yönlendirilecek; köprünün yenilenmesi yaklaşık 3,5 ay sürecek.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yoğun yağış nedeniyle hasar gören Yanık Köprüsü'ne alternatif güzergah ulaşıma açıldı. Köprünün yenilenmesi için çalışmaların yaklaşık 3,5 ay sürmesi bekleniyor.

Kentte etkili olan sağanak sonrası Yanık Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu meydana gelen sel sonrası Sapanca-İzmit kara yolu üzerindeki Yanık Köprüsü'nün iki tarafında kopma ve çökme meydana geldi. Bunun üzerine köprü, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Alternatif olarak kullanılması planlanan ve Yanık Mahallesi'nin içinden geçilerek ulaşılan Meşelik Köprüsü de yıkıldı. Sapanca-Maşukiye bağlantı yolu üzerinde, demir yolu altındaki köprüde ise kısmi çökme meydana geldi.

KÜÇÜK TONAJLI ARAÇLAR KULLANABİLECEK

Yıkılan Meşelik Köprüsü'nün onarılmasıyla oluşturulan alternatif güzergah, küçük tonajlı araçların kullanımına açıldı. Ağır tonajlı araçların bu yolu kullanmasına izin verilmeyeceği, söz konusu araçların alternatif güzergahlara yönlendirileceği belirtildi. İzmit yönüne gitmek isteyen sürücüler, Yanık Camisi'nin sağ tarafından aşağıya inerek Meşelik Köprüsü'ne ulaşacak. Sürücüler, yön tabelalarını takip ederek yeniden Sapanca-İzmit kara yoluna bağlanabilecek. Sapanca yönüne gitmek isteyenler ise Yanık Köprüsü mevkisinden sola dönerek Meşelik Köprüsü'nden geçecek. Sürücüler, yön tabelalarını takip ederek Mantar Fabrikası önünden İzmit Caddesi'ne ulaşabilecek.

KÖPRÜNÜN YENİLENMESİ 3,5 AY SÜRECEK

Hasar gören Yanık Köprüsü'nde yapılan ilk incelemelerin ardından yenileme çalışmalarının yaklaşık 3,5 ay sürmesi öngörülüyor. Yeni köprünün açık ayak şeklinde inşa edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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