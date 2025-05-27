Sapanca'da Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Sapanca'da Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı

Sapanca\'da Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı
27.05.2025 15:02
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Sapanca'da silahla 2 kişinin yaralanmasına neden olan 4 maskeli saldırgan jandarma tarafından yakalandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde silahla 2 kişiyi yaralayan maskeli 4 saldırgan, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu arada saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 4 Mayıs'ta Sapanca ilçesi Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen yüzleri maskeli kişiler, 4 kişilik gruba ateş açıp kaçtı. Kurşunların isabet ettiği K.Y. ve E.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İstanbul'dan geldikleri ve bungalovda kaldıkları belirlenen 2 yaralı, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

2 BİN 376 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekibi, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olayın yaşandığı bölge ve buraya bağlanan güzergahlarda 33 farklı iş yerine ait güvenlik kamerasından toplam 2 bin 376 saatlik kayıt inceledi. Ekipler ayrıca vurulan 2 kişinin husumetli olabileceği kişileri de araştırdı. Detaylı çalışmada, şüphelilerin beyaz renkli sahte plakalı bir araçla İstanbul'dan geldiği saptandı.

SALDIRI SONRASI VİLLADA KALMIŞLAR

Şüphelilerin çeşitli suçlardan kaydı bulunan F.D. (19), H.U. (26), B.B. (21), ve İ.T. (30) olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Sapanca'da keşif yaptıkları, saldırının ardından da 2 gün Sapanca'da bir villada kaldıkları tespit edildi.

İSTANBUL VE SAKARYA'DA OPERASYON

İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla saldırıyı düzenleyen ve onlara yardım eden 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.U. ve F.D. tutuklanırken, İ.T. ve B.B. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Olaya karıştıkları belirlenen bazı kişilerin de haklarında yakalama kararı çıkartıldığı ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sapanca'da Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı - Son Dakika

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