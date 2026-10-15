Sapanca'da taşan dere ulaşımı kesti, boşaltılan iki katlı ev yıkıldı - Son Dakika
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Sapanca'da taşan dere ulaşımı kesti, boşaltılan iki katlı ev yıkıldı

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Sapanca\'da taşan dere ulaşımı kesti, boşaltılan iki katlı ev yıkıldı
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Sapanca'da etkili olan sağanakta Fevziye Mahallesi'nden geçen dere taştı; köprü ve elektrik direkleri yıkıldı, mahalleye ulaşım kapandı. Daha önce boşaltılan iki katlı ev yıkılırken mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı; Hendek ve Karasu'da yollar su altında kaldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere kenarındaki bir ev yıkıldı.

Kentte dün gece başlayan sağanak, şehrin belli bölümlerinde etkisini sürdürüyor.

Sapanca ilçesi Göl Mahallesi'ndeki bir site sular altında kaldı.

Fevziye Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu köprü ve elektrik direkleri yıkıldı, mahalleye ulaşım kapandı. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, Fevziye Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından dere kıyısında bulunan ve daha önce boşaltılan iki katlı ev yıkıldı.

SEDAŞ, AFAD ve jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Kaymakamlık tarafından sel riskine karşı mahalledeki camilerden uyarı anonsları yapıldı.

Hendek ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Çobanyatak Mahallesi'nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Karasu ilçesinde de bazı yollar suyla kaplandı.

Kaynak: AA
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