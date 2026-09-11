Sapanca Gölü'nde yasa dışı avcılığa darbe, 500 metre paraketa yakalandı - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde yasa dışı avcılığa darbe, 500 metre paraketa yakalandı

Sapanca Gölü\'nde yasa dışı avcılığa darbe, 500 metre paraketa yakalandı
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Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nde üzerine yem takılı 500 metre paraketa ele geçirildi. Sakarya Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin devriyesinde bulunan paraketa, Serdivan Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nde üzerine yem takılı 500 metre paraketa (üzerinde yüzlerce iğneli köstek bulunan balık tutma düzeneği) ele geçirildi.

Sakarya Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çevre ve doğal yaşamın korunmasına yönelik Sapanca Gölü'nde önleyici kolluk devriyesi görevi yürüttü.

Devriyede, suda serili yaklaşık 500 metre uzunluğunda belli aralıklarla yem takılı paraketa saptandı.

Sudan çıkarılan paraketa, Serdivan Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Gelecek nesillere miras olan doğal kaynakların korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nde yasa dışı avcılığa darbe, 500 metre paraketa yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sapanca Gölü'nde yasa dışı avcılığa darbe, 500 metre paraketa yakalandı - Son Dakika
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