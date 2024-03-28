Sapanca Gölü'ne Akaryakıt Sızıntısı: Yeterli Önlem Alınmıyor

Güncel

Akaryakıt sızıntısını ekiplere haber vermişti: "Bu yapılan uygulama yeterli değil, diğer kurumların da müdahale etmesi gerekiyor"

"Bu işin ciddiyetinin farkında değiller"

SAKARYA - Kocaeli'de yapılan yol çalışması neticesinde delinen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün petrol boru hattından Sapanca Gölü'ne sızan akaryakıtın temizleme işlemleri devam ederken bölge sakini Hüseyin Mercan, "Bu yapılan uygulama yeterli değil. Gereği kadar önlem alınmıyor, diğer kurumların da müdahale etmesi gerekiyor ve bu işin ciddiyetinin farkında değiller" dedi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki gün önce meydana gelen olayda, yol çalışması yapıldığı esnada NATO akaryakıt boru hattının bir kolu delindi. Boru hattından meydana gelen akaryakıt sızıntısının fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle boru hattının belli bir kısmını açarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt tankere tahliye edildi.

NATO hattında basıncın artması Sapanca Gölü'nü mazota bürüdü

Ekipler boru hattı tamirinde çalışmalarını sürdürürken, gece yarısında NATO hattında basıncın artması neticesinde sızıntı büyüyerek, dere yatağı aracılığıyla milyonların su içtiği Sapanca Gölü'ne sızdı. Gölün yüzeyini bürüyen mazotu gören vatandaşlar, durumu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde su yüzeyine barikat kurarak sızıntının büyümesine engel olmaya çalıştı. Gölün Kocaeli kesiminden başlayan sızıntı için ekipler çalışma alanlarını Sapanca ilçesinin Kurtköy Mahallesine kadar genişletti. Su yüzeyindeki barikatları çoğaltan ekipler, en kısa sürede göle sızan akaryakıtı temizlemeye çalışıyor. Akaryakıtın ise Kocaeli'ndeki petrol rafineri firmasından Eskişehir'de bulunan hava üssündeki uçaklara aktarıldığı öğrenildi.

Göldeki akaryakıtın büyük çoğunluğu temizlendi

Ekiplerin aralıksız çalıştığı gölden akaryakıtın büyük çoğunluğu temizlendi. Göldeki alanı genişleten ekipler yayılımı önlemek için seferber oldu. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri ortak bir şekilde çalışarak Kocaeli kesiminde yer alan Maşukiye Deresi'ne vidanjörler ve yakıt emici pedlerle müdahalelerini sürdürüyor. Akaryakıtın gölden tamamen alınıp bertaraf edilmesi için çalışmalarının sürdüren SASKİ ekipleri göldeki emici ped ve bariyerlerin sayısını arttırdı. Büyük çoğunluğu akaryakıttan arındırılan gölden ekipler sürekli numune alarak suyun PH, iletkenlik ve oksijen değerlerini ölçüyor. Gölden alınan numunelerin ise İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

"Gereği kadar önlem alınmıyor"

Mazot kokusunu hissettiğinde ekiplere haber verdiğini belirten Hüseyin Mercan, "Bu yapılan uygulama yeterli değil. Gereği kadar önlem alınmıyor, diğer kurumların da müdahale etmesi gerekiyor ve bu işin ciddiyetinin farkında değiller. Sapanca Gölü'nün 3'te 1'ini akaryakıt kaplamış durumda. Bununla ilgili diğer kurumların da aktif hale gelmesi lazım ve biran önce bunun çözülmesi gerekiyor" dedi.

"Kokunun gölden geldiğini hissettim"

Olayın başlangıcını anlatan Mercan, "Gece yarısı personellerim çok ağır bir koku olduğunu söylediler ve kendim de geldiğimde kokunun gölden geldiğini hissettim. Daha sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne durumu bildirdim. Ekipler geldi ama o sırada göle yayılmıştı akaryakıt. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor fakat yeterli değil, bu sıkıntıya bir çözüm olmaz, daha uzman ve profesyonel ekiplerin gelip buraya müdahale etmesi gerekiyor. Biran önce çözülmesi gerekiyor yoksa bunun tahribatı daha büyük olur göl için. Yetkililerin bu duruma daha fazla duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.