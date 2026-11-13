Sara Dragan ve Kenny Broberg, Godowsky'nin 155. yılı için ilk kez konserde buluşacak - Son Dakika
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Sara Dragan ve Kenny Broberg, Godowsky'nin 155. yılı için ilk kez konserde buluşacak

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Keman virtüözü Sara Dragan ve piyanist Kenny Broberg, Godowsky'nin doğumunun 155. yılı için hazırlanan albüm ve konser projesinde ilk kez bir araya geliyor. İkili, 19 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konser verecek.

Dünyaca ünlü keman virtüözü Sara Dragan ile Amerikalı piyanist Kenny Broberg, besteci Leopold Godowsky'nin doğumunun 155. yılı dolayısıyla hazırlanan albüm ve konser projesinde ilk kez bir araya geliyor.

Besteci Godowsky'nin doğumunun 155. yılına ithaf edilen proje kapsamında ikili, 19 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konser verecek.

Projenin repertuvarı, 19. ve 20. yüzyıl bestecilerinin eserlerinden ve farklı enstrümanlar için yazılmış yapıtların keman ve piyano uyarlamalarından oluşuyor.

Godowsky'nin eserlerinin yanı sıra bestecinin ilham aldığı Frederic Chopin'in müzikal mirasına da göndermeler içeren program, solo virtüözite gerektiren parçalardan oda müziği eserlerine uzanan geniş bir repertuvar sunuyor.

Programda Schubert, Prokofyev ve Sarasate'nin eserleri de yer alıyor

Konser repertuvarında, Heinrich Wilhelm Ernst'in Franz Schubert'in "Der Erlkönig" eserinden uyarladığı solo keman eseri ile Henryk Wieniawski'nin Charles Gounod'nun operasından temaları işlediği "Faust Fantazisi" bulunuyor.

Programın önemli eserlerinden biri de Sergei Prokofyev'in İkinci Dünya Savaşı yıllarında bestelediği Fa minör Keman Sonatı olacak. Bestecinin "mezarlıktaki rüzgar" olarak tanımladığı hayaletimsi pasajlarıyla dikkati çeken eserin yavaş bölümü, Prokofyev'in cenazesinde de seslendirilmişti.

Leopold Godowsky'nin "Nocturnal Tangier", "Vals Şiiri No. 2", "Alt Wien" ve "Ein Dammerungsbild" adlı eserleri de programda yer alıyor. Godowsky'nin farklı dönemlerde solo piyano için bestelediği veya uyarladığı eserlerin keman ve piyano düzenlemeleri, projenin repertuvarında özel bir yer tutuyor.

Resital, keman repertuvarının tanınmış virtüözlük eserlerinden Pablo de Sarasate'nin "Zigeunerweisen" (Çingene Havaları) adlı yapıtıyla sona erecek.

Uluslararası keman yarışmalarında 60 birincilik ödülü kazanan Sara Dragan, genç kuşağın öne çıkan keman virtüözleri arasında gösteriliyor.

Amerikalı piyanist Kenny Broberg ise uluslararası piyano yarışmalarındaki başarıları ve yorumculuğuyla tanınıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde orkestralar ve konser salonlarıyla çalışmalarını sürdüren Broberg, bu projede Godowsky'nin eserlerinin keman ve piyano için hazırlanan düzenlemelerine de katkı sunuyor.

Kaynak: AA
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