Şara: Eski Rejim Suriye ve Bölge İçin Gerekliydi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi" dedi.

Şara, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, Suriye'nin 7 bin yıl boyunca sahip olduğu çeşitlilik üzerine inşa edildiğini anlattı.

Ahmed Şara, Golan Tepeleri'ne yönelik aidiyet duygusunun çocukluğundan itibaren aile ve toplum içinde dile getirilen söylemlerle şekillendiğini belirtti.

Kişisel yaşamı, düşüncelerinin şekillenmesi ve siyasi mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şara, Arap halklarının meselelerini ele alan Arap milliyetçisi söylemlerden etkilendiğini, bu söylem ile İslami söylem arasında ortak noktalar bulunduğunu kaydetti.

İslam ile tarih boyunca ortaya çıkan farklı İslami tecrübelerin birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Şara, "İslam ile içinde farklı fikirler ve içtihatlar barındıran İslami tecrübeleri birbirinden ayırıyoruz." dedi.

Şara, Suriye'nin bölgenin kilit ülkesi olduğunu belirterek, "Tüm tecrübelerden faydalandım ve rejimi Şam'ın içinden devirmek için çalışmaları organize etmeye başladım." diye konuştu.

Hiçbir dış destek almadıklarını dile getiren Şara, kuşatma ve yoğun baskı altında bulunmalarına rağmen aynı anda hem savaşa hem de yeniden inşa ile ekonomiye gereken önemi verdiklerini ifade etti.

Eski rejimin ortadan kaldırılmasının zorunlu olduğunu savunan Şara, "Eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Devrik rejimle mücadelede askeri boyuta odaklanırken, aynı zamanda yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını da yürüttük." dedi.

İdlib ve eski muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yürütülen çalışmaları uluslararası kamuoyuna aktarmaya önem verdiklerini kaydeden Şara, bu amaçla medya kuruluşları ile bölgeyi ziyaret eden heyetlerden yararlandıklarını söyledi.