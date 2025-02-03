Şara'nın Suudi Arabistan Ziyareti ve Umre

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Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Suudi Arabistan'da resmi temaslarının ardından Mekke'ye gelerek umre ziyaretinde bulundu.

İlk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren Ahmed Şara, pazar günü başkent Riyad'a geldi.

Riyad'daki temaslarının ardından başkentten ayrılan Ahmed Şara, Mekke'de umre ziyaretinde bulundu.

Şara'ya umre ziyaretinde eşi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de eşlik etti.

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında pazar günü geldiği Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.