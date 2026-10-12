Saraçhane davasında 88 genç beraat etti, 2 kişiye 7 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika
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Saraçhane davasında 88 genç beraat etti, 2 kişiye 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

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Saraçhane davasında 88 genç beraat etti, 2 kişiye 7 ay 15 gün hapis cezası verildi
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Saraçhane protestolarına ilişkin davanın iki dosyasında 88 genç beraat ederken, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 2 kişi 7 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, kararın ifade özgürlüğü ihlali olduğunu söyledi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklandığı süreçte Saraçhane'de yapılan protestolara ilişkin açılan davanın iki ayrı dosyasında, 88 genç hakkında beraat kararı verildi. İki kişi ise yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle 7 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen yıl 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklandığı süreçte Saraçhane'de yapılan eylemler nedeniyle yüzlerce genç hakkında dava açılmıştı.

45 gencin yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nce bugün yapıldı. Duruşmaya katılan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, söz alarak şunları söyledi:

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ..."

"Şiddet, hiçbir biçimde özgürlükle bağdaşmaz. Kolluk açısından zor ve şiddetin kullanılma ortam ve koşulları son derece istisnaidir. Yetki, ancak tanınmışsa kullanılır. Her zaman özgürlükler lehine yorum yapılır. Özgürlük, yasaklanmadığı sürece geçerlidir. Kolluk güçleri için aynı zamanda anayasa maddesinde kanunsuz emir bulunur. Kanunsuz emir yerine getirilmez. Yerine getirirse sorumluluktan kaçılamaz. Kolluğun dayanak olarak kullandığı İstanbul Valiliği'nin 19-23 Mart 2025 tarihlerine ilişkin gösteri ve yürüyüş yasaklama kararıdır. Bize göre yok hükmündedir. Kolluk güçleri, anayasaya saygı yerine bu kararı temel alarak şiddet kullanmıştır. Kitlesel bir davanın açılmasına neden olmuştur. Zincirleme anayasaya aykırılıklar ortaya çıkmıştır. İstanbul Barosu, yargı yoluna başvurmuştur. Valiliğin yasaklama kararı idari yargı tarafından iptal edilip kesinleşmiştir. Savcılığın beraat kararı da göz önüne alındığı zaman bu davanın ifade özgürlüğünün kullanımının ihlal edildiği anlamına geliyor."

Avukatların ve sanıkların son sözlerinin ardından karar açıklandı. 44 kişi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan beraat kararı verilirken bir kişi ise sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle "suç işlemeye tahrik" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakıldı.

Bu duruşmanın ardından ayrılan dosyanın yargılanmasına geçildi. Aynı mahkeme, 44 kişi hakkında beraat kararı verirken yine bir kişi hakkında sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle "suç işlemeye tahrik" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Böylelikle Saraçhane davasında 88 kişiye beraat kararı verilirken 2 kişi ise 7 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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