Şarampole devrilen otomobillerde 2 sürücü yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aynı noktada şarampole devrilen iki otomobilin sürücüsü yaralandı.
Davut Ö. idaresindeki 06 BP 0424 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolu 10. kilometresinde şarampole devrildi. Kazadan bir süre sonra Selim K. yönetimindeki 15 NN 495 plakalı otomobil de aynı noktada şarampole devrildi.
Yaralanan 2 sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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