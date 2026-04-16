Şarampole Düşen Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi Konya-Kulu kara yolunda Murat A. yönetimindeki 06 HE 185 plakalı otomobil virajı alamayarak şarampole düştü.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
