Sinop'un Türkeli ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Fehmi Gürleyen yönetimindeki 34 YC 0257 plakalı otomobil, Gemiyanı Mahallesi'nde şarampole düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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