Saray\'da Denize Giriş Yasaklandı

TEKİRDAĞ'ın Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde bugünden itibaren 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde 3 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçe sınırlarımız içerisinde 22-23- 24 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.
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