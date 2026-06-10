Saray'da Otomobil Çarpışması: 10 Yaralı - Son Dakika
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Saray'da Otomobil Çarpışması: 10 Yaralı

Saray\'da Otomobil Çarpışması: 10 Yaralı
10.06.2026 09:01
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı, 8'i göçmen.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8'i düzensiz göçmen 10 kişi yaralandı.

M.F.T'nin kullandığı 41 BEE 429 plakalı otomobil ile G.G. idaresindeki 34 FOM 747 plakalı otomobil Çayla Kavşağı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 41 BEE 429 plakalı araçta bulunan Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saray'da Otomobil Çarpışması: 10 Yaralı - Son Dakika

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