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Saray ilçesinde kaza: Otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Saray ilçesinde kaza: Otomobil sürücüsü yaralandı

Saray ilçesinde, köpeğe çarpmamak için manevra yapan bir otomobil sürücüsü kaza yaptı. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye götürüldü.

Saray ilçesinde kaza: Otomobil sürücüsü yaralandı
25.12.2023 - 17:11,
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Saray ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçeköy Mahallesi'nde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan 59 TT 834 plakalı otomobil sürücüsü kaza yaptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü S.A. daha sonra Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çerkezköy'de uyuşturucu ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Bağlık Mahallesi'nde park halinde olan otomobilde arama yaptı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

O.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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