Saraybosna'da Türk Üniversitesi 18. Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Saraybosna'da Türk Üniversitesi 18. Mezuniyet Töreni

Saraybosna\'da Türk Üniversitesi 18. Mezuniyet Töreni
27.06.2026 00:54
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) 18'inci mezuniyet töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) 18'inci mezuniyet töreni düzenlendi.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan farklı ülkelerden öğrenciler, geçit töreniyle sahneye geldi.

IUS Rektörü Ali Osman Kuşakcı, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 304 lisans, 43 yüksek lisans ve 6 doktora olmak üzere 353 öğrencinin mezun olduğunu, son 20 yılda IUS'un Bosna Hersek ve bölgenin önde gelen vakıf üniversitelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Kuşakcı, üniversitenin Türkiye'deki saygın yükseköğretim kurumlarıyla 21 çift diploma programı yürüttüğünü, Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle Tıp Bilimleri Fakültesini açtığını kaydetti.

Yapay zekanın günlük yaşama giderek daha fazla entegre olduğunu vurgulayan Kuşakcı, bu gelişmeler doğrultusunda bilgi temelli eğitimden değer ve beceri temelli, sanayiyle daha güçlü bağlara sahip uygulama odaklı bir eğitim modeline yöneldiklerini ifade etti.

Kuşakcı, IUS'un sanayi, kamu kurumları ve toplumla ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de mezunlar ve aileleri için önemli olan bu özel günde yanlarında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Akseki, tüm mezunları Türkiye Cumhuriyeti'nin geniş ailesinin değerli üyeleri olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostluk ve işbirliği köprülerini güçlendirmeye devam edeceğinize yürekten inanıyorum." dedi.

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı Başkanı Hasan Topaloğlu da üniversitenin kurucuları olarak gördükleri tablo karşısında mutlu olduklarını dile getirdi.

Topaloğlu, geri dönüp baktıklarında bırakılan mirastan dolayı gururlu olduklarını, bunun için de Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Törene IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş'un yanı sıra Bosna Hersekli yetkililer, Türkiye'den gelen üniversite yöneticileri, Türkiye ve Bosna Hersek'ten bürokratlar ve akademisyenler ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından öğrencilere 18. dönem diploma takdim töreni yapıldı.

Kaynak: AA

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraybosna'da Türk Üniversitesi 18. Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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