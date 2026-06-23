Saraybosna'da 'Resm-i Mekan' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Saraybosna'da 'Resm-i Mekan' Sergisi Açıldı

Saraybosna\'da \'Resm-i Mekan\' Sergisi Açıldı
23.06.2026 23:49
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Bursa'nın mimari yapıları, YEE'de fotoğraf sergisi ile Bosna Hersek'te sanatseverlerle buluştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) "Resm-i Mekan" isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin tarafından hazırlanan ve Bursa'nın ünlü mimari yapılarının resmedildiği tablolar, aynı açılardan fotoğraflandı.

Çetin, Türk sanat tarihinin en bilinen isimlerinden Osman Hamdi Bey'in yanı sıra birçok ünlü ressamın Bursa temalı resimlerini, yapıldığı mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırarak fotoğrafladı.

Özellikle Osman Hamdi Bey'in Yeşil Cami'yi tema olarak kullandığı başta "Kablumbağa Terbiyecisi" olmak üzere birçok resim ve aynı açılardan çekilen fotoğraflar ilgi gördü.

Çetin tarafından hazırlanan fotoğraflar, YEE'nin Saraybosna'daki merkezinde sanatseverlerin beğenisini kazandı.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, açılışta yaptığı konuşmada, Bursa'yı Bosna Hersek ile buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını ve serginin iki hafta boyunca açık kalacağını söyledi.

Çetin ise Bursa ve Bosna Hersek'in kardeş coğrafyalar olduğunu ve sergisini Saraybosna'da açmaktan dolayı gururlu hissettiğini ifade etti.

Açılışa, Bosna Hersekli akademisyenler, sanatseverlerin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saraybosna'da 'Resm-i Mekan' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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