Saraybosna Film Festivali Başladı - Son Dakika
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Saraybosna Film Festivali Başladı

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32'nci Saraybosna Film Festivali, kırmızı halı töreniyle açıldı, birçok ünlü isim katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) kırmızı halı töreniyle başladı.

Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında yapılan festivalin açılış töreni için geleneksel motifleri barındıran kırmızı halıda bölgeden ve uluslararası sinema dünyasından çok sayıda isim boy gösterdi.

Festivalin açılışı, Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin 2026 yapımı "Fatherland" filmiyle yapıldı.

Saraybosna'nın en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan festivalde, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için farklı kategorilerde 51 film yarışıyor.

"Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü ise bu yıl ABD'li oyuncu Woody Harrelson, Bosna Hersekli oyuncu Emir Hadzihafizbegovic, Meksikalı aktör Diego Luna, İranlı yönetmen Asghar Farhadi ve İngiliz oyuncu Emily Watson'a takdim edilecek.

Saraybosna, 21 Ağustos'a kadar devam edecek festivalde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

Festivalin kapanışı ise Bosna Hersekli yönetmen Danis Tanovic'in 25 yıl önce çektiği, Oscar ödüllü No Man's Land (Tarafsız Bölge) filmiyle yapılacak.

Festival, savaşın izlerini silmek için başlatıldı

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen ve 30'dan fazla yıldır devam eden festival, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'nin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders, 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen'a, 2023'te de Charlie Kaufman ve 2024'te Meg Ryan'a takdim edildi.

Festivale, bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü isimler katılırken çok sayıda Türk yapımı da festivalde ödül aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası, Kültür, Güncel, Sinema, Sanat, Son Dakika

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