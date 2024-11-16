Sarı Yelekliler 6. Yılını Protesto Ediyor - Son Dakika
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Sarı Yelekliler 6. Yılını Protesto Ediyor

Sarı Yelekliler 6. Yılını Protesto Ediyor

Paris'te sarı yelekliler, hükümet politikalarına karşı 6. yıl dönümü gösterisi düzenledi.

16.11.2024 20:46
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Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler, hareketin 6. yıl dönümü kapsamında gösteri düzenledi.

"Sarı yelekler" hareketinin 6. yıl dönümü kapsamında Fransız vatandaşları, Paris dahil ülke genelinde farklı kentlerde sokağa indi.

Fransız hükümetinin ekonomi politikalarına tepki gösteren sarı yelekliler, vatandaşların girişimiyle referandum düzenlenmesi taleplerini dile getirdi.

Paris'te sarı yeleklilerin gösterisi Kraliyet Sarayı (Palais Royal) yakınlarında başladı.

Fransa ve Filistin bayrağı ile "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron defol" ve "6. yıl, yorulmadık" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, sarı yelekliler hareketinde gelenek haline gelen "Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" sloganını attı.

Gösteri sırasında, yakın zamanda hayatını kaybeden sarı yelekliler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bir eylemci gösteriye, üzerinde "6 yıllık manevi mücadele" yazılı kartondan büyük bir haç ve sahte bir kılıçla katıldı.

Gösteriye Robin Hood giysileriyle gelen bir kadın eylemci de elinde taşıdığı pankartta yazdığı mesajda, Macron ve Fransa Başbakanı Michel Barnier'i, "Fakirlerden alıp zenginlere vermekle" suçladı.

Marianne isimli sarı yelekli, AA muhabirine, sarı yeleklilerin gösterilerine düzenli katıldığını ifade ederek, "doğrudan bir demokrasi" ve siyasetçileri görevden alma yetkisi veren referandum talep ettiklerini belirtti.

Omuzlarında Filistin bayrağı taşıyan gösterici Catherine Lassure ise, sarı yeleklilerin, Macron iktidarına ve bu iktidarın "topluma zararlı politikalarına" karşı protesto düzenlediklerini söyledi.

"Macron'la beraber 6 yıldır durum daha da kötü. Çünkü Macron alenen sosyal haklara ve sosyal yardımlara saldırıyor." diyen Lassure, Fransa Cumhurbaşkanı'nı, ülkenin gelirlerini büyük firmalara ve milyarderlere dağıtmakla suçladı.

Fransa'da 6 yıl önce başlayan sarı yelekliler hareketi

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan sarı yelekliler hareketi yarın 6. yılını geride bırakacak.

Ülkedeki zorlu ekonomik şartlara karşı da eylemler yapan sarı yelekliler, Macron'un politikalarına ve tartışmalı emeklilik reformuna karşı da tavır aldı.

Paris'te 100 binlerce kişinin katılımıyla başlayan sarı yelekli eylemleri, ağır polis şiddetine sahne olmuştu.

Gösteriler kapsamında polis şiddeti nedeniyle yüzlerce kişi yaralanırken çok sayıda kişi el ve göz gibi önemli uzuvlarını kaybetmişti. Gösterilerde, 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarı Yelekliler 6. Yılını Protesto Ediyor - Son Dakika

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