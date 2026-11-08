Sarı Yelekliler'in 2 ismi Paris'te yasaklı gösteri suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinin tanınan 2 ismi başkent Paris'te gözaltına alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sarı Yelekliler hareketinin koordinasyon üyesi Benjamin Ball ile sözcüsü Azelma Sigaux, Paris'te gözaltına alındı.

Sigaux ve Ball'ın avukatı David Libeskind, müvekkillerinin yasaklanan bir gösteriyi düzenlemekle suçlandığını ancak eylem alanındayken gözaltına alınmadıklarını belirtti.

Libeskind, müvekkillerinin "sivil itaatsizlik çağrılarının medyada geniş yer bulduğunu" ve gözaltına alınacaklarını öngördüklerini kaydetti.

Sarı Yelekliler hareketinin koordinasyonu, sendikaların Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği gösteri yerine Concorde Meydanı'nda eylem yapılması çağrısında bulunmuştu.

Paris Emniyet Müdürlüğünün Concorde Meydanı'ndaki gösteriyi yasaklamasına rağmen, Ball ve Sigaux dahil bir grup eylemci hayat pahalılığını protesto etmek için burada toplanmıştı.

Eylemcileri çembere alan polis, daha sonra izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle her birine 135 avro para cezası vermişti.

Sarı Yelekliler ve farklı sendikaların çağrısıyla Paris'in yanı sıra Lille, Lyon ve Nantes dahil çok sayıda kentte sokağa çıkan göstericilere polis biber gazı, cop ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 146 bin kişi katılırken, bu gösterilerde 360 kişi gözaltına alınmıştı.

Sendikalar ise katılımcı sayısını 250 bin olarak açıklamıştı.