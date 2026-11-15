Adana\'da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, biri ağır durumda

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde bir sitenin bahçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Kavga sonrası yaralı halde yerde yatan bir kişinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SİTENİN BAHÇESİNDE TABANCALARLA ATEŞ AÇTILAR

Olay, gece saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin bahçesinde komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kavgada T.G., B.Ç., Y.H., M.G. ve E.Ş. yaralandı.

Kavgaya karışan şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

YERDE YATAN YARALIYA DARBE ANLARI KAMERADA

Öte yandan, kavga sonrası yaralı halde yerde yatan bir kişinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.