Sarıçiçek Göleti Dondurucu Soğuklarla Buz Tutdu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, dondurucu soğuklar nedeniyle 1750 metre rakımda bulunan Sarıçiçek Göleti buz tuttu.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Safranbolu ilçesine 14 kilometre uzaklıkta, 1750 metre rakımda bulunan Sarıçiçek Göleti soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Buz tutan göl dronla görüntülendi.
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