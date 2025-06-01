Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir iş yerinde H.B. (41) ile arkadaşı A.Ö. (66) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, H.B'yi bıçakladı.
Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan H.B, buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.
Gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Sarıgöl'de Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika
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